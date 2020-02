Frau regt auf Twitter auf: "Wasche mein Gesicht mit Billig-Shampoo"

Ein Reinigungsprodukt, das die sensible Haut nicht austrocknet, ein Serum, das gegen Unregelmäßigkeiten hilft und eine Gesichtscreme mit Anti-Aging-Wirkstoffen - eine gut durchdachte Beautyroutine kann ganz schön ins Geld gehen. Umso mehr regte jüngst eine Twitter-Userin die Aussage einer Kollegin auf.

"Fragt einfach einen Mann in eurem Leben"

"Meine Kollegin hat wunderschöne makellose Haut und ich habe sie gefragt, was sie benutzt, um ihr Gesicht zu waschen. "Hmmm, manchmal benutze ich das Shampoo, wenn ich dusche, es ist super, um Make-up abzunehmen. Es ist eines von Pantene'", schrieb Kendra auf ihrem Profil. Sie selbst habe gerade 85 Dollar für ein neues Gesichtspflegeprodukt ausgegeben - und deutete damit an, wie unfair es sei, dass andere mit so geringem finanziellem Aufwand trotzdem schöne Haut hätten.