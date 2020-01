Expertin verrät neuen, simplen Make-up-Trick für strahlende Haut

An diesem Trend kam in den vergangenen Jahren kein Beautyfan vorbei: Unter den vielen neuen Kosmetikprodukten, die täglich auf der ganzen Welt lanciert werden, durften zahlreiche Highlighter nicht fehlen. Ob in Puder- oder Cremekonsistenz: Ziel der Produkte ist es immer der Haut einen sogenannten Glow zu verpassen, sie also gesund strahlen zu lassen.

Reihenfolge beim Highlighter ändern

Um diesen Effekt zu erzielen, werden Highlighter immer auf den höchsten Punkten des Gesichts aufgetragen, also an den Wangenknochen und über dem Amorbogen. Wer jedoch im Auftragen nicht geübt ist, erwischt schnell zu viel - und sieht mehr nach Discokugel als wie nach einer tollen Gesichtsbehandlung aus.

Dieser Beauty-Fauxpas lässt sich laut Star-Visagistin Nikki DeRoest leicht vermeiden. Die in Los Angeles ansässige Beauty-Expertin wendet bei ihren hochkarätigen Kunden, darunter Rosie Huntington-Whiteley und Hailey Bieber, die sogenannte Pre-Highlighting-Technik an.