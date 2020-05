So sieht es aus, wenn Anna Wintour einen Jogginganzug trägt

Vor einem halben Jahr hätte sich wohl niemand gedacht, die mächtigste Moderedakteurin der Welt jemals im Jogginganzug zu Gesicht zu bekommen. Doch auch in der Fashion-Branche scheint eine neue Ära angebrochen zu sein - und der Lässig-Look sogar für Frau Wintour öffentlich herzeigbar.

Die 70-Jährige befindet sich wie Millionen andere Amerikaner derzeit in Selbstisolation und arbeitet von Zuhause aus. Heißt auch für sie: Statt in eleganten Kleidern ins Büro in Manhattan zu gehen, geht es selbst die Chefredakteurin der US-Vogue modisch deutlich entspannter an.

So veröffentlichte Wintour vor einigen Wochen bereits einen Schnappschuss aus ihrem Wohnzimmer, der sie im kuscheligen Pullover mit Schal auf dem Sofa zeigt.