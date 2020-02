Sinkende Verkaufszahlen: Warum die Handtasche in der Krise steckt

NPDs Datenerhebung ergab, dass im gleichen Zeitraum, in dem weniger Handtaschen gekauft wurden, der Verkauf von Rucksäcken um 12 Prozent anstieg. Lyst verzeichnete beim Interesse an Letzterem im Vorjahr ein kräftiges Plus von 47 Prozent.

Stylish und praktisch

"Die Nachfrage nach Rucksäcken ist bei unseren Kunden definitiv gestiegen", sagt Katrin Meyer, Senior Buyer für den Steffl The Department Store, im Gespräch mit dem KURIER. "Die Akzeptanz ist heute viel höher als früher, wo sie nur von Kindern zur Schule getragen wurden." Nicht nur junge Klientel greift immer häufiger zur praktischeren Alternative, weiß die Einkäuferin. "City-Rucksäcke, also Modelle mit außergewöhnlichem Design, werden vermehrt von modischen Frauen über 40 gewählt." Um den veränderten Kundenwünschen gerecht zu werden, stellen mittlerweile auch Luxus-Modehäuser wie Chanel und Gucci sicher, in ihre Kollektionen sportliche Modelle zu integrieren.