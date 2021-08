Saisonauftakt im Herbst: Neue Freude auf dem Laufsteg

Je knalliger, desto besser

Allen Totsagungen zum Trotz ist eine neue junge Modeszene auf den Modewochen präsent. Farbenprächtiger und lebensbejahender denn je, präsentierten die Modedesigner ihre aktuellen Herbst-Winter-Kollektionen etwa während der Mercedes Benz Fashion Week in Madrid, die im April über die Bühne ging. Dort erfreuten sie das Publikum mit schrill-bunten Shows, knalligen Showelementen und lebensbejahenden Slogans. „Füllen wir unsere Gegenwart mit Blumen, Sonnenschein, Regenbögen und einer Überdosis Optimismus“, lautet das Mantra der spanischen Designerin Agatha Ruiz de la Prada für den Herbst.

Sie setzt es mit fröhlichen Popfarben am Laufsteg, wie in ihrer Kollektion, um. Louis Vuitton wiederum ließ bei der Show in einem düsteren Art-Bunker in Seoul einen Zeppelin mit der Botschaft „Hope“ steigen. Gemäß dem Motto der Designer, die mit ihren Neu-Inszenierungen nicht nur auf Umwelt, Klima und das Thema der Zeit, „Queerness“, verweisen, sondern vor allem darauf, dass wir trotz Krise, voller Hoffnung in die Zukunft blicken sollten.