Realität statt Glamour: Die neue Ästhetik in der Modewelt

Kontroverses Vogue Cover

Tyler Mitchell war es auch, der Superstar Beyonce für das Cover der US-Vogue im Jahr 2018 fotografiert hat - als erster Afroamerikaner in der Geschichte des berühmtesten Modemagazins der Welt.

Und Kamala Harris, die designierte US-Vizepräsidentin, ebenfalls für die Vogue. Das Coverfoto halten viele für einer solch mächtigen Politikern "unwürdig", wie sich Kritiker im Netz beschweren. Außerdem sei die Haut von Harris auf dem Foto zu sehr aufgehellt worden.

Zumindest ist das bodenständige Sujet, das die Vizepräsidentin in Converse vor faltigen Stoffbahnen zeigt, schnell begründet, wenn man Mitchells vorangegangene Werke und Intention kennt.

Seine Herangehensweise an den Job, von dem Tausende seiner Zunft träumen, erklärte er der Vogue 2018 so: "In den 1990ern waren viele Fotografen – vor allem im Modebereich – in ihrem Verhältnis zu den Models eher diktatorisch. Mit meinem Ansatz, offener für die Ideen eines menschlichen Motivs zu sein, eröffnet man automatisch ein Gespräch, das nicht von oben herab ist. (...) Ich bin hier nicht das A und O, sondern nur ein Rädchen im Getriebe."