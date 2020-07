Rassismus: "Vogue"-Chefredakteur sollte Lieferanteneingang benützen

Anfang des Monats erhielt Edward Enninful einen Award für seine Leistungen in der Branche und sagte in seiner Rede: "Es wäre unaufrichtig von mir, nicht anzumerken, dass ich die erste schwarze Person bin, die diesen Award erhält - die erste schwarze Person in 40 Jahren."

Als er vor drei Jahren seinen Posten an der Spitze des Modemagazins antrat, hatte Enninful angekündigt, dass das Blatt unter ihm "offen und freundlich" sein werde: "Meine Vogue ist inklusiv."

Über seine US-amerikanische Kollegin Anna Wintour haben viele Social-Media-Nutzer und ehemalige Mitarbeiter leider wenig Positives im Zusammenhang mit dem Thema Rassismus zu sagen. Sie gab kürzlich in einem Brief an ihre Mitarbeiter zu, sich als Chefin "verletzend und intolerant" verhalten zu haben.