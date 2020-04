Quarantäne zu Kopf gestiegen: Pölster werden jetzt zu Kleidern

Man könnte meinen, dass so manch einem die Langeweile in Zeiten der Selbstisolation ein wenig zu Kopf gestiegen ist. So oder so ist die neueste Instagram-Challenge für deren Teilnehmer zumindest ein netter Zeitvertreib.

Bei der #QuarantinePillowChallenge wird ein Kopfpolster zu einem Outfit umfunktioniert. Ein Gürtel sorgt dafür, dass das Ganze auch hält, ein paar Accessoires dazu - fertig ist der neue Stay-Home-Chic.

Über 20.000 Beiträge wurden unter dem Hashtag innerhalb kürzester Zeit auf Instagram veröffentlicht.

Die einen - meist Mode-Infleuncer und einige B-Promis - nehmen die Sache doch recht ernst und posieren für die Schnappschüsse, also ob es sich um den neuesten Laufsteg-Trend handeln würde.