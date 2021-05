Österreichs erster Isabel-Marant-Store hat eröffnet

Wohl kaum eine andere Marke steht so sehr für coolen Boho-Chic mit einem Hauch Achtziger-Flair: Die Französin Isabel Marant designt seit 1994 unter eigenem Namen, seit einigen Jahren boomt das Geschäft regelrecht. In deutschen Städten wie München und Hamburg gibt es bereits Monobrand-Stores, in Österreich konnte man Isabel Marant bislang nur in Boutiquen wie Reyer Looks in Hallein sowie Amicis und Inked in Wien beziehen.

Letzteren Store gestaltete die Besitzerin Nicole Doleh nun neu, um pünktlich zu den Wiedereröffnungen Österreichs ersten Isabel-Marant-Flagshipstore vorzustellen. Am Bauernmarkt 16 sind ab sofort die Hauptkollektion als auch die Zweitlinie Isabel Marant Etoile erhältlich. Hinzu kommt die Sport- und Lifestylekollektion, wie Schuhe und Accessoires.