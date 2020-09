Neues Musikvideo: Justin Bieber zeigt, was der moderne Mann trägt

Mehr als 29 Millionen innerhalb von knapp drei Tagen. Auf diese stattliche Anzahl an Aufrufen kam das neue Video zum Song „Popstar“ von DJ Khaled und Rapper Drake, das vergangene Woche auf YouTube veröffentlicht wurde.

Dabei spielen weder der eine noch der andere die Hauptrolle in dem achtminütigen Video – genau das dürfte das Geheimnis hinter dessen Erfolg sein. Zwar wurde wie bei so gut wie jedem anderen Video eines Rappers natürlich nicht auf Bikini-Girls, Champagner-Flaschen und zahlreiche Tänzer verzichtet, doch bei einem so simplen Konzept wollte es das Power-Duo dann doch nicht belassen. Viel lieber haben DJ Khaled und Drake als Hauptdarsteller einen der größten Musikstars unserer Zeit verpflichtet: Justin Bieber. Mit lässiger Lip-Sync-Manier stolziert der 26-Jährige im Clip rappend durch eine Villa. Dazu Drakes Stimme: „Shit don’t even usually get this big without a Bieber face“ („Ohne Biebers Gesicht werden Dinge normalerweise nicht so bekannt“). Mit dem Video setzt Drake dem Hype um den Song, der bereits im Juli erschien, noch eins drauf.

Damals landete „Popstar“ bei Apple Music und Spotify sofort auf Platz 1. Aktuell befindet sich der Song in den Top 10 der weltweiten Apple-Music-Downloads. Das dazugehörige Video ist nur ein Beweis, dass Justin Biebers Gesicht in der Tat als Erfolgskatalysator wirkt.