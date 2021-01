Neue Stilikone: Nach Amanda Gorman unterschreibt auch Ella Emhoff bei IMG

An einem an spektakulären Outfits nicht armen Tag stach sie besonders hervor: Ella Emhoff, 21-jährige Tochter von Second Gentleman Doug Emhoff, erschien zur historischen Amtseinführung ihrer Stiefmutter Kamala Harris in einem karierten Miu-Miu-Mantel mit Kristall-besetzter Schulterpartie und wurde in den sozialen Medien rasch als neue Stilikone der Generation Z gehandelt.

Zehn Tage später unterschrieb sie einen Vertrag mit IMG, jener Modelagentur, der auch Ashley Graham, Bella Hadid oder Karlie Kloss angehören - und seit Kurzem die junge Lyrikern Amanda Gorman, die ebenfalls bei der Inauguration für Aufsehen gesorgt hatte.