Melania nicht am Cover: Trump wettert gegen Modemagazine

Sie sei die beste First Lady aller Zeiten gewesen, twitterte Donald Trump am Freitag. Und nutzte die Gelegenheit, ein Posting des Nachrichten- und Meinungsportals Breitbart zu teilen, um sich darüber zu empören, dass Melania während seinergesamten Amtszeit auf keinem einzigen Magazincover zu sehen war. Breitbart gilt als rechtspopulistisch oder gar rechtsextremes Portal.

Die "elitären Snobs der Modepresse" hätten der "elegantesten First Lady aller Zeiten" vier Jahre in Folge die Titelseite verweht, heißt es in dem Twitter-Post. "Fake News!", fügte Trump hinzu.