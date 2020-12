Laut Pantone: Diese Farben sind nächstes Jahr Trend

Nachdem von Pantone im Jahr 2019 mit „Living Coral“ und 2020 mit „Classic Blue“ jeweils einzelne Farben zum Trend erkoren wurden, schaffte es für die kommenden 12 Monate nun wieder ein Duo auf das Siegertreppchen. 2021 stehen laut dem Farbinstitut „Ultimate Gray“ und „Illuminating“ ganz oben auf der Liste der Trendtöne, an denen sich die Designwelt orientieren wird.

Die Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen: Der Wunsch nach besseren Zeiten spiegelt sich in der Wahl wider. Bei „Ultimate Gray“ handelt es sich um eine warme Graunuance in Anlehnung an ein festes Gestein, die laut den Experten für solide Zuverlässigkeit steht. Mit dem im ersten Moment nicht ganz so eindeutig zuordenbaren Begriff „Illuminating“ ist ein helles und fröhliches Gelb gemeint, das laut Pantone vor Lebendigkeit sprühe und mit der Kraft der Sonne wärme.

Wer sich bei der Einrichtung seiner Wohnung und dem Kauf neuer Mode oft nicht zwischen zurückhaltenden und auffälligen Tönen entscheiden kann, kann 2021 auf eine Kombination aus beidem setzen: Denn zusammen sehen „Ultimate Gray“ und „Illuminating“ richtig gut aus.