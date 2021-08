Kritik an heuriger Met Gala: Zu viele Influencer, zu wenige Stars

Nach einer langen coronabedingten Pause findet die Met Gala, eines der wichtigsten Mode-Events des Jahres, heuer, am 13. September, endlich wieder statt. Wie das Team um Gastgeberin Anna Wintour im Vorfeld bekannt gegeben hat, wird es eine Indoor-Maskenpflicht für die Gäste geben, außerdem müssen alle Geladenen gegen das Coronavirus geimpft sein.

Doch nicht die Corona-Bestimmungen sorgen nun für Kritik - sondern die Gästeliste der begehrten Benefiz-Gala im New Yorker Metropolitan Museum. Diese sei nämlich voll von Influencern anstatt echten Stars, berichtet das Online-Magazin Page Six. "Ich habe gehört, dass Facebook und Instagram (die als Sponsoren fungieren, Anm.) so viele Tische haben und das eine Menge Leute davon abhält, hinzugehen", wird ein Agent zitiert.

Auch ein anderer Publizist sagte: "Ich persönlich finde, dass die Met nicht mehr cool ist... Statt super prestigeträchtig ist sie jetzt voll von Influencern."

Idole der Generation Z

Statt 600 Personen sind dieses Jahr nur 450 geladen, will das Magazin erfahren haben. Zu den Social-Media-Stars, die teilnehmen sollen, zählt unter anderem Addison Rae, eine 20-jährige Sängerin mit 83 Millionen Tiktok-Fans und 39 Millionen Abonnenten auf Instagram. Vloggerin Emma Chamberlain, 20, die auf Youtube mehr als 10 Millionen Abonnenten zählt, soll ebenfalls geladen sein.