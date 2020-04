Komplett weiß: Warum die Vogue erstmals ein Cover ohne Foto hat

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen - oder in diesem Fall ein außergewöhnliches Cover. Die italienische Vogue zeigt wie alle anderen Magazine auch normalerweise Hollywood-Stars und Supermodels auf ihrem Titelblatt. Die am 10. April erscheinende Ausgabe ist jedoch eine Premiere in der Geschichte des renommierten Modemagazins.

"Keine Kapitulation"

Auf dem neuen Cover finden Leser nichts vor. Der hellgraue Vogue-Schriftzug zieht sich über eine weißes Seite. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Publikation heißt es von Chefredakteur Emanuel Farneti dazu: "In ihrer über hundertjährigen Geschichte hat die Vogue Kriege, Krisen und terroristische Akte überstanden. Die edelste Tradition ist jene, nie in die andere Richtung zu schauen."