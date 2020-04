Home-Outfit: Was Jennifer Lopez für Videokonferenzen anzieht

Sie habe in den vergangenen Jahren einen so vollen Terminkalender gehabt, dass sie die Zeit mit ihrer Familie derzeit sehr genieße.

Lopez und Rodriguez haben sich im März vor einem Jahr verlobt, DeGeneres wollte wissen, ob sich die Corona-Krise auf die Hochzeitsplanung ausgewirkt habe. "Es hat sich ein wenig darauf ausgewirkt", gab die mehrfache Grammy-Gewinnerin zu. "Wir werden sehen, was jetzt passieren wird. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was jetzt in Bezug auf den Termin kommen wird. Wie der Rest der Welt auch sind wir derzeit im Stillstand."