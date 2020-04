Lady Dianas gemütliche Outfits passen perfekt in die jetzige Zeit

Wie es sich für einen britischen Royal nun mal gehört, war Lady Diana vor ihrem Tod im Jahr 1997 nur selten in lässigen Outfits zu sehen. Abendgarderobe und elegante Outfits für untertags waren Teil des modischen Standard-Repertoires der Ehefrau von Prinz Charles.

Doch es gab einen Termin, an dem man die Mutter von Prinz William und Prinz Harry häufig im Lässig-Look zu sehen bekam. Charles schwang sich regelmäßig für Polo-Turniere in den Sattel, Diana war im Club stets dabei. Was sie dort trug, ist die ideale Inspiration für die jetzige Zeit: Modisch, ohne viel Chichi, gemütlich. Und dank des Revivals der Achtziger Jahre relevanter denn je.

Modevorbild Diana: Jeans, T-Shirt und Blazer

Auf der Suche nach einem Homeoffice-Outfit, das sich bei der Video-Konferenz mit den Arbeitskollegen und beim anschließenden Einkauf im Supermarkt gut macht? Dianas Stil-Rezept: Zu Jeans ein locker sitzendes T-Shirt kombinieren. Ein Blazer verleiht dem Ganzen einen eleganten Touch. All jene, die es derzeit mit dem Haarewaschen nicht so genau nehmen, setzen dazu eine Baseball-Kappe auf.