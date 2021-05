Skandal in der Branche

Für die Szene zu viel des Guten. Anders als heute galt diese Art der Zusammenarbeit als Skandal in der Welt der Luxusmode. Halston wurde nicht mehr ernst genommen, man distanzierte sich von ihm. Gekränkt und jahrelang nicht mehr Chefdesigner seiner Marke stirbt Halston 1990 zurückgezogen in San Francisco an AIDS.

An die Kultmarke glaubte danach noch Schauspielerin Sarah Jessica Parker. Sie kaufte sich 2009 in das Unternehmen ein und führte die Entwürfe in den „Sex and the City“ Filmen vor. 2011 verwarf sie sich jedoch mit den Geschäftspartnern und suchte das Weite.