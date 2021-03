Kaia Gerbers skurrile Art, Parfum aufzutragen

Am Handgelenk, am Hals oder vielleicht in die Haare. Parfum kann auf unterschiedlichste Art und Weise aufgetragen werden, doch wie Kaia Gerber ihren liebsten Duft appliziert, ist eher ungewöhnlich.

Zuerst Spiegel, dann Haut

Wie die Tochter von Cindy Crawford in einem Interview mit der britischen Vogue nun verriet, kommt bei ihr das Parfum nicht direkt auf die Haut: "Ich weiß nicht, ob das viele Leute machen, aber ich liebe es, zuerst das Parfum auf meinen Spiegel zu sprühen. Und auf diese Weise kann ich meinen Finger benutzen, um zu kontrollieren, wo genau es aufgetragen wird und wieviel davon." Je nach Stimmung trage sie es auf verschiedenen Stellen auf.