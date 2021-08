Jeans passt nicht mehr? Influencerin setzt Zeichen gegen Schönheitsdruck

Unter dem Motto "Bye bye Pants" will Hoorn ihre Follower dazu animieren, solche Teile an Freunde oder einen Secondhand-Store weiterzugeben. "Es ist Zeit, sich von diesen Jeans in deinem Kleiderschrank zu trennen, die du aufbewahrst, falls du wieder Gewicht verlierst", schreibt die Influencerin. "Gönn dir eine, die dir wirklich passt und in der du atmen, essen und leben kannst."

Mittlerweile haben über eine Million Menschen das Video von Vivian Hoorn angesehen. "Das ist genau das, was ich gebraucht habe", schrieb eine Userin unter das Video.