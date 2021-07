Boris Johnsons Tochter zeigt, wie sexy Shapewear sein kann

Reality-Star und Mode-Unternehmerin Kim Kardashian hat mit ihrem Wäsche-Label Skims vorgemacht, wie man weibliche Kurven betont und in Szene setzt. Nun springt auch Lara Johnson-Wheeler, 28-jährige Tochter des britischen Premierministers, auf den Sanduhr-Trend auf. In einem Foto-Shooting für die September-Ausgabe des Tatler zeigt sich die junge Schriftstellerin in figurbetonter Wäsche des britischen Luxus-Labels Rigby & Peller und transparenten Kleidern. Die Fotos wurden vorab auf dem Instagram-Account veröffentlicht.

„Von mittelalterlichen Miedern über Bridget Jones haben körperformende Kleidungsstücke einen langen Weg zurückgelegt. Die neue Generation der Shapewear ist elegant – und ermächtigend“, schreibt das Magazin über die Strecke mit Fotograf Mark Cant.

Sanduhr-Ikone Kardashian

Und auch Johnson-Wheeler schwärmt von der feministischen Bedeutung der Wäsche. Kardashian habe kurvigen Frauen ein neues Selbstbewusstsein gegeben: „Heutzutage - dank Kim und ihren Zeitgenossen - ist der Sanduhr-Look wieder in Mode", schreibt sie. "Das Ziel, ‚kurvig‘ auszusehen, mit einer unangemessen kleinen Taille, ist sehr begehrenswert."