Die coolsten Gadgets von James Bond: Er will doch nur spielen!

Und erst der Wagenpark, auf den der coolste aller Agenten zugreifen kann! Aston Martin, eh klar, mit dem berüchtigten Schleudersitz (der rote Knopf!) und Maschinengewehr. Dazu der Sunbeam Alpine (Dr. No, 1962), Bentley Mark IV (From Russia With Love, 1963), Lotus Esprit (The Spy Who Loved Me, 1977), BMW Z8 (The World Is Not Enough, 1999), der wunderbare Ford Fairlane (Die Another Day, 2002) – sogar einen 2 CV fuhr der Kerl mit Bravour! Also praktisch alles, was sich ein Autofan so erträumt ...