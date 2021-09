Accessoires! Accessoires! Alle Herbst-Trends im Überblick

Isa says...

Beim Thema Schuhe gehen die Geschmäcker oft extrem auseinander, Schuhe spalten gerne die fashionablen Gemüter. Ich zum Beispiel bin eine begeisterte Flachschuhtreterin und liebe eher maskulines Schuhwerk. Stiefeletten und Boots am liebsten von Ann Demeulemeester, Slip-ons mit dicker Sohle rund ums Jahr, kein Schuhleben ohne Birkenstocks. Und wenn schon higher Heels, dann mag ich ganz klassische spitze Pumps aus schwarzem oder rehbraunem Rauleder mit ca. 8 cm hohem Absatz und – stilentscheidend – Zehendekolleté am liebsten. Niemals trage ich Plateaupumps. Okay, okay, jetzt werden Sie sagen, dass wir gerade über den Plateautrend berichten und auf den Seiten hier viele Plateaus zeigen. Das stimmt schon, Schuhe mit Plateaus sind gerade wieder mal im Trend. Ich trage sie trotzdem nicht. Frauen, die im wahrsten Sinne auf Plateaus stehen, haben todsicher einen völlig anderen Geschmack als ich. Ist so, und das ist auch gut. Geschmäcker müssen verschieden sein, sonst wär's ja fad.