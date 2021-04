Impf-Mode: Jetzt zeigen wir die kalte Schulter

In den Neunzigern machten Designer wie Donna Karan Löcher an den Schultern bzw. Oberarmen modern, die so genannten Cold-Shoulder-Tops avancierten zum aufregenden Party-Look. Laut der Mode-Suchmaschine Lyst sind die Anfragen nach Cold-Shoulder-Tops seit Anfang März um 21 Prozent angestiegen, auch asymmetrische One-Shoulder-Tops erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Auf Twitter kündigten zahlreiche Nutzerinnen an, es Parton gleich zu tun und ebenfalls ein Cold-Shoulder-Top für ihren Impftermin zu kaufen.

Die Cut-outs sind nicht nur praktisch, sie machen sich auch gut im Zoom-Call und auf Vaxxies (vaccination selfie, Selfie vom Impfen), die den Pieks im Social-Media-Profil verewigen. Viel mehr Anlässe, sich hübsch anzuziehen, gibt es schließlich nicht mehr.