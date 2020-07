Im Test: Sonnenschutz, der brauner und schöner machen soll

„Sun Cream Face SPF 30“ von V.Sun

Inhaltsstoffe in Sonnenschutzmitteln sind pures Gift für Korallen – diese wirbt mit unbedenklichen Ingredienzen. Ob das Versprechen eingehalten wird, war in der Alten Donau nicht zu beurteilen. Die Konsistenz jedoch schon: Zarter Duft, keine weißen Rückstände und schnelles Einziehen. Weiteres Kaufargument für Design-Fans wie mich ist die derzeit wohl hübscheste Verpackung am Markt. Maria Zelenko

Preis: 75 ml um ca. 14,95 Euro (bei Müller Drogerie)

„Anti-Aging-Sonnencreme SPF 15“ von Annemarie Börlind

Preislich ist sie eine Crème de la Crème, ihr Duft erinnert jedoch mehr an drogeriemarktübliche Präparate zur Gelsenabwehr. Aber was tut man nicht alles, um seine ewige Jugend durch ein Sonnenbad zu erhalten! Die Milch pickt anfangs auf der Haut. Und die Wirkung? Hm, Anti-Aging-Produkte erinnern mich an Zukunftsforscher. Auch die können uns, ohne es je beweisen zu müssen, sehr viel versprechen. Uwe Mauch

Preis: 75 ml um ca. 17,95 Euro

„Sonnenspray mit Beta-Carotin SPF 50“ von Vichy

Natürlich könnte man jeden Tag ein Kilo Karotten essen, um Beta-Carotin zu sich zu nehmen. Man kann aber auch zum (leicht klebrigen) Vichy-Spray greifen, der den angeblich bräunenden Naturfarbstoff enthält. Nach einem Halbtag in der Sonne bemerkte die stets schnell bräunende KURIER-Testerin (noch) keine große Steigerung – der zarte Sommerduft der Textur verspricht aber echte Suchtgefahr. Julia Pfligl

Preis: 200 ml um 23,50 Euro