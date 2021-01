Wie Kleider für Hunderttausende Euro in Krisenzeiten verkauft werden

Wann derlei Feierlichkeiten wieder stattfinden können, ist noch nicht klar. Bis solch kostspielige Kreationen in der Öffentlichkeit ausgeführt werden können, verkürzt Ulyana Sergeenko die Wartezeit mit einem Blick in die Entstehung ihrer Kollektion. Die Moskauerin ließ ein Video produzieren, welches unter anderem die aufwendige Handarbeit hinter der Krestetskaya-Stickerei zeigt, die nur noch an wenigen Orten Russlands beherrscht wird.

Sofort in Paris, der Heimat der Haute Couture, konnten Sergeenkos Kundinnen die aufwendigen Techniken also nicht begutachten. Bestellt nur auf Basis einer Video-Präsentation jemand ein Kleid, das in manchen Fällen bis zu eine Million Euro kostet?