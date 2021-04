Gwyneth Paltrow: Kritik für gefährliche Beauty-Tipps in "Vogue"-Video

Kaum Regen, dafür sommerliche Temperaturen von Mai bis November. Gwyneth Paltrow kann sich in ihrer Heimat Los Angeles fast ganzjährig über traumhaftes Wetter freuen. Umso überraschender die Schönheitstipps, die die 48-Jährige nun im Zuge der „Vogue“-Videoserie verriet, in der Promis einen Einblick in ihre Beautyroutine gewähren.

Neben Empfehlungen zu ihrer liebsten Augenmaske, Foundation und einem Cremerouge, zeigt die Gründerin der Lifestyle-Marke Goop auch vor, wie sie ihren Sonnenschutz aufträgt. Sie verzichte auf Produkte mit chemischem Lichtschutzfaktor und greife lieber zu mineralischen Formulierungen – diese trage sie jedoch nur auf ihrem Nasenrücken und auf den Wangenknochen auf. „Ich mag es nicht, Sonnenschutz von Kopf bis Fuß zu applizieren“, erklärt Paltrow.