Sophie von Wessex: Als Mode-Freigeist & Queen-Liebling gefeiert

Viel Sport, viel Arbeit

Die Monarchin schätzt die diskrete Gräfin auch, weil sie ihre Liebe zu Pferden teilt und ebenfalls regelmäßig ausreitet. Generell gilt Sophie als äußerst sportlich, fährt Rennrad und segelt gerne.

Was der Queen aber noch besser an der ausgebildeten Sekretärin gefällt, ist ihr Fleiß. Beinahe kein britischer Royal hat in den vergangenen Jahren mehr offizielle Anlässe im Auftrag des Königshauses absolviert. Sie ist Schirmherrin von 80 Initiativen und wird durch den Abgang von Meghan und Harry nun noch mehr Termine wahrnehmen.