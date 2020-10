Frühjahr/Sommer 2021: Diese Modetrends müssen Sie schon jetzt kennen

Neue Mode zu entwerfen, sei ein „absoluter Albtraum“ gewesen. So beschrieb Tom Ford die Entstehung seiner Frühjahr/Sommer 2021-Kollektion. Während des Lockdowns hatte der Modemacher auf seinem Parkplatz in Los Angeles ein Zelt aufstellen lassen, um dort unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen seine Kreationen zu finalisieren. „Es war sehr schwer, in diesem Umfeld kreativ zu sein“, verriet der 59-Jährige der Vogue.

Ford ist mit seinem Problem freilich nicht alleine gewesen. In den vergangenen Wochen fanden in New York, London, Mailand und Paris wie immer um diese Jahreszeit die Fashion Weeks statt. Sämtliche dort gezeigten Entwürfe entstanden mitten in der Krise – und spiegeln die mit ihr einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen wider.