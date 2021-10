Warum passieren uns immer wieder Mode-Fehlkäufe?

Sie sind einer der beliebtesten Running Gags im Sitcom-Meisterwerk „How I Met Your Mother“: die roten Cowboystiefel. Ted, ein junger New Yorker, hoffnungslos romantisch und immer und überall auf der Suche nach der großen Liebe, hat sie gekauft und jetzt versauern sie in seinem Kleiderkasten. Knallrote. Lederne. Cowboystiefel. Ein Fehlkauf? Ein epochaler, gigantischer, spektakulärer Fehlkauf. (Auch wenn Ted sich das partout nicht eingestehen will. Davon abgesehen ließ er sich von einer bildhübschen Verkäuferin dazu verleiten.)

Lustig, aber das passiert ja nicht nur im Fernsehen. Auch uns. Männern (selbst wenn wir bloß in ein Geschäft reingehen, kaufen, rausgehen, har har). Und Frauen. So gut hat der Pullover in der engen, von einem Funzerl bloß halb ausgeleuchteten Garderoben-Zelle ausgesehen. Diese Hose? Ja, das ist meine Größe. War es immer. Wird es immer sein. Und das grelle Hemd, mit den Papageien und Palmen im Acryl-Schauer? Disco. Da hieß es zugreifen, sonst ist das weg. Außerdem: verbilligt. Eine einmalige Gelegenheit.

So tappen wir nicht in die Shopping-Falle

Wir fragen nach bei einer, die ganz nah dran ist an der Psychologie unserer Kleiderkästen: Franka Mainusch ist Stilberaterin, Personal Shopperin, Ordnungsprofi (www.schrankwunder.com). „Hauptsächlich sind Impuls- oder Spontankäufe das Problem“, weiß sie. „Wir kaufen etwas, um uns glücklich zu machen oder als Belohnung. Doch zu Hause sinkt der happy machende Dopamin-Spiegel wieder. Wir sehen das Kleidungsstück in anderem Licht. Es passt nicht zu unseren anderen Sachen, meiner Körperform und kratzt vielleicht auch noch.“

Doch wie vermeiden wir Fehlkäufe in Zukunft? „Wer schon in der Umkleidekabine unsicher ist – Hände weg! Etikett und Style fotografieren und auf die Warteliste setzen. Will ich die Schuhe auch in zwei Wochen noch? Dann können wir getrost zuschlagen.“

Bevor wir Kleidung kaufen, die wir nicht tragen, rät sie zu einer Bestandsaufnahme: Was passt mir noch, was brauche ich? Am besten eine Einkaufsliste schreiben. Und vor allem sich bei der Shoppingtour Zeit nehmen, nichts unter Druck kaufen. Das schützt, auch vor Kompromisskäufen. Und vor roten Cowboyboots.