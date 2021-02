Mit diesen 4 Tipps klappt das Ausmisten im Kleiderkasten

Auch wenn das aktuelle Schlechtwetter derzeit anderes vermuten lässt: Der Frühling naht! Jetzt ist die beste Zeit, um zu Hause Ordnung zu schaffen. Wo wir beginnen? Im Kleiderkasten!

Ein Blick in den Schrank beweist: Viel Gewand ist da vorhanden, an Kleiderhaken und in Regalen, Hemden, Hosen, Blusen, Blazer – aber wie viel davon tragen wir wirklich regelmäßig? 30 Prozent, so heißt es. Beim Rest haben wir oft vergessen, dass wir ihn überhaupt besitzen. Wir waren zu faul, um die alten Kleidungsteile loszuwerden. Oder wir konnten uns – aus sentimentalen Gründen – schlicht nicht von ihnen trennen.

Mit diesen fünf Tipps von Ordnungsprofi Franka Mainusch (https://www.schrankwunder.com/) schaffen Sie kinderleicht Ordnung:

1. Machen Sie die Fächer leer

„Räumen Sie Ihren Kleiderschrank Fach für Fach aus“, so Franka Mainusch. „Bitte nicht alles auf einmal, wie es meine berühmte Kollegin aus dem TV macht, denn das bringt nur Frust und Panik über die Bewältigung der immens großen Kleiderberge mit sich. Schaffen Sie sich mit kleinen Schritten große Ziele.“

2. Analysieren Sie den Ist-Zustand

Das muss weg! Lassen Sie los! „Jetzt geht es dem Kleiderberg an den Kragen. Probieren Sie jedes (ja, sie haben richtig gehört, wirklich jedes) Kleidungsstück an, nur so können Sie den Passform- und Qualitätscheck machen“, rät die Expertin, wenn es darum geht, Überflüssiges im Kasten auf die Spur zu kommen.