Fashion Week: Über diesen Laufsteg-Auftritt spricht heute jeder

Wenn jemand weiß, wie man medienträchtig eine Modenschau veranstaltet, dann Marc Jacobs. Der US-Modemacher ist dafür bekannt, nicht nur Supermodels über den Laufsteg zu schicken, sondern auch so manchen Promi.

Und so fanden sich bei seiner Präsentation während der Fashion Week in New York nicht nur Bella und Gigi Hadid sowie Liya Kebede auf dem Runway ein, sondern auch Miley Cyrus.

Kein unbekanntes Terrain

In einer schlichten schwarzen Hose und einem Oberteil im Lingerie-Look erschien die Sängerin gegen Ende der Show. Dazu trug sie lange Lederhandschuhe und einen Statement-Choker.