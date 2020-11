Drei einfache Rezepte für DIY-Naturkosmetik - auch zum Verschenken

Da selbst gemachte Naturkosmetik natürlich ohne Konservierungsmittel auskommt, gibt Expertin Barbara Hoflacher Tipps für eine möglichst lange Haltbarkeit: Arbeitsgeräte, Behälter und Salbentiegel am besten vor dem Verwenden mit 70- bis 80-prozentigem Alkohol desinfizieren. Lieber kleine Tiegel, vorzugsweise aus Glas, verwenden. Bei jedem Öffnen kommen Luft und Bakterien in die Salbe, was zu einer schnelleren Verkeimung führen kann. Was gerade nicht verwendet wird, sollte kühl und dunkel gelagert werden. Licht, Wärme und Temperaturschwankungen wirken sich negativ auf die DIY-Produkte aus.

Die Haltbarkeit ohne ätherische Öle beträgt ca. sechs bis neun Monate; mit ätherischen Ölen bis zu zwölf Monate, da diese die Haltbarkeit erhöhen. Was nicht mehr gut riecht, verdächtig aussieht oder unschöne Schlieren bildet, muss entsorgt werden.