Chanel & Co: Wie es ein Jahr nach Lagerfelds Tod um die Marken steht

Heute, Mittwoch, jährt sich der Todestag der Modeikone zum ersten Mal. "Es war ein Schock", erinnert sich Pier Paolo Righi, Geschäftsführer der Marke Karl Lagerfeld. "Und natürlich habe ich mir Sorgen gemacht, dass sein Tod sehr schwer auf dem Team lasten würde."

Das habe ihn damals mehr beschäftigt als die Frage nach der Zukunft der Modefirma: "Wir haben sehr früh damit begonnen, eine Marke zu entwickeln, die unabhängig vom Designer bestehen kann. Karl hatte ein Alter, das es notwendig machte, sich darauf vorzubereiten."

Der Schritt in die Unabhängigkeit ist gelungen. In den vergangenen fünf Jahren hat die Marke Karl Lagerfeld jährlich eine durchschnittliche Wachstumsrate von 30 Prozent verzeichnet. Damit befindet sich die Firma laut dem Branchenportal WWD in derselben Liga wie Gucci, eine der während dieser Zeit am schnellsten gewachsenen Designermarken.

Für den kommenden März erfolgenden Abschluss des Geschäftsjahrs 2019 ist mit einer ähnlich hohen Wachstumsrate zu rechnen. Soeben ist das Team in ein ultramodernes, nachhaltiges Firmengebäude in Amsterdam gezogen – in dem mit unzähligen Fotos an den Wänden dem Firmengründer Tribut gezollt wird.