Bizarr: An dieser ungewöhnlichen Körperstelle wird jetzt Botox gespritzt

Seitdem der würtembergische Arzt Justinus Kerner 1820 die hemmende Wirkung der Nervenleitung durch das Toxin Botulismus erstmals niederschrieb und zwei Jahre später das Gift in niedriger Dosierung gegen diverse Nervenstörungen vorschlug, hat sich viel getan.

2002 wurden die ersten Präparate für den kosmetischen Bereich zugelassen, seitdem wird Botox vornehmlich für die Glättung von Stirn, Nasolabialfalte und Krähenfüßen verwendet.

Tschüss, kräftige Muskeln

Mit Calf Botox nimmt der Anti-Aging-Hype der vergangenen Jahre nun aber neue Formen an. Bei dieser Behandlung wird, wie der Name schon sagt, nicht ins Gesicht, sondern in die Waden gespritzt. Jene, die sich an ihren zu muskulösen Beinen stören, sollen dadurch den Wunsch von schlankeren Waden erfüllt bekommen.