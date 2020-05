US-Hairstylisten könnten 140 Kunden infiziert haben

Besonders bitter: Nur einen Tag zuvor war bekannt geworden, dass ein weiterer Friseur desselben Salons an Covid-19 erkrankt war. Er könnte sieben Mitarbeiter und 84 Kunden angesteckt haben. Insgesamt müssen sich nun also 140 Personen auf das Virus testen lassen und sich in Quarantäne begeben.

Welche Symptome die Hairstylisten hatten, ist nicht bekannt, laut dem Springfield-Greene Health Department hätten aber beide während ihrer Tätigkeit, wie auch die Salonbesucher, einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Aktuell ist die Filiale geschlossen und wird gründlich gereinigt und desinfiziert. Man gehe davon aus, dass es zu keinen weiteren Ansteckungen gekommen ist. Der Fall hätte aber gezeigt, wie rasch sich das Virus nach wie vor im öffentlichen Raum ausbreiten kann.