Ungeschönte Fotos: Influencerin will Cellulite normalisieren

Auf den ersten Blick sieht Rianne Meijers Instagram-Account aus wie viele andere. Was die Influencerin jedoch anders macht als ihre Kolleginnen: Sie nimmt perfekt inszenierte Fotos mit witzigen Nachahmungen aufs Korn – und setzt so ein Zeichen für mehr Body Positivity, was so viel heißt, dass man seinen Körper schön finden soll, auch wenn er nicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht.

Die nackte Wahrheit

Ihre aktuellste Idee ist die Teilnahme an der Butt-Squeeze-Challenge, bei der die Pobacken so fest zusammengekniffen werden, dass Cellulite deutlich zutage tritt. Dass nicht alles so ist, wie es in den sozialen Medien scheint, will die junge Frau mit einer großen Portion Humor zeigen.