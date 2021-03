Geschockt: Was Emilia Clarke mit 28 vom Beauty-Doc geraten wurde

Als eine der ganz wenigen in der Filmbranche, verweigert "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke Injektionen, die ihre Falten reduzieren. Im Interview mit dem Magazin Elle erzählte sie, wie sie zu Botox und Fillern steht.

Dabei schilderte sie auch, dass der heute 34-Jährigen im Alter 28 von einer Beauty-Expertin bereits empfohlen wurde, sich mit Fillern aufspritzen zu lassen, um "ihr Gesicht wiederzubekommen." Clarke sei damals fassungslos gewesen. "Ich zeigte in Richtung Tür und sagte wirklich einfach 'Gehen Sie'."

Sie finde es äußerst bedenklich, wie alltäglich und normal solche Eingriffe heutzutage sind. "Ich arbeite in einer Industrie, in der ich mein Gesicht bewegen können muss und ich muss expressiv sein und du kannst Filler nicht abmildern. [...] Man sieht merkwürdig aus", so Clarke.