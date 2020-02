Die schönsten Männer der Welt & warum Brad Pitt überrascht

So funktioniert die Berechnung des goldenen Schnitts, die schon in der griechischen Antike (Euklid) angewandt wurde: Schönheitschirurg Dr. Julian De Silva und sein Team haben Gesichter segmentiert und im Verhältnis zu anderen gesetzt. Länge wird durch Breite geteilt und je näher das Ergebnis an 1,6 liegt, umso "schöner" ist ein Gesicht.