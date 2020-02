BAFTAs: Herzogin Kate musste sich strengem Dresscode unterwerfen

Herzogin Kate, die auch heuer gemeinsam mit Prinz William an der Preisverleihung teilnahm, hielt sich an den strengen Dresscode - und entschied sich für ein acht Jahre altes Kleid. Die Robe von ihrem Lieblingsmodehaus Alexander McQueen hatte die 38-Jährige bereits zu einem offiziellen Dinner in Malaysien mit dem damaligen malaysischen König Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah an.

Viel zu sehen gab es auch bei den anderen Promis. Margot Robbie schlüpfte in eine Couture-Kreation von Chanel, Scarlett Johansson und Renee Zellweger entschieden sich für Zuckerlrosa.