Aus religiösen Gründen: Hidschab-Model Halima Aden beendet Karriere

In einem anderen Posting kritisierte sie, dass es zu wenige muslimische Stylistinnen gebe, die wissen, wie man mit einem Hidschab umgeht. Das Tragen der Kopfbedeckung sei für sie bei Modeljobs stets Bedingung gewesen, stieß jedoch in der Branche nicht immer auf Verständnis. Auch aus ihrer eigenen Community hätte es Kritik gegeben: So hätten ihr etwa muslimische Frauen geschrieben, sie solle aufhören, sich wie eine "alte Frau" zu kleiden.

Adens Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Modebranche ohnehin um ihren Ruf kämpft: Seit dem Aufflammen der Rassismusdebatte in den USA wurden immer wieder Vorwürfe laut, die Szene sei zu "weiß", zu wenig divers. Aden, die in einem kenianischen Flüchtlingscamp zur Welt kam und als Schulkind in die USA emigrierte, nannte aber auch eine positive Erfahrung: Rihanna hätte sie ohne Probleme ihren eigenen Hidschab tragen lassen, als sie für deren Label Fenty Beauty posierte. "Das ist die wahre Halima", schrieb sie zu dem Foto - die Person, zu der sie nun wieder zurückkehren wolle.