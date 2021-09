Alles neu bei Hugo Boss: Jogginghose statt Edel-Anzug

Doch anstatt in den vergangenen Jahren mit der Zeit zu gehen und auf Instagram-Influencer und Online-Präsenz zu setzen, gab man sich 2014 fast ein wenig veraltet als man Hollywoodstars wie Reese Witherspoon und Gwyneth Paltrow in der ersten Reihe der Fashionshow in New York hofierte.

In den vergangenen Jahren strauchelte die Firma zusehends. Nicht nur, was die schlechteren Verkaufszahlen durch die Pandemie anging, sondern vor allem, was das Image betraf. Die trendangebende Jugend von heute hat mit Boss herzlich wenig am Hut. Schicke Kleider und edle Anzüge sind durch die neue Gemütlichkeit und den Trend zur Freizeitkleidung in allen Lebenslagen immer weniger gefragt. Die Schwaben konnten sich während Geschäftsführer Claus-Dietrich Lahrs, der 2016 ausschied, weder im Luxussegment behaupten, aber auch nicht in den neuen Mainstream der Influencer und TikToker einfinden. Boss verliert seitdem an Eigenständigkeit und Strahlkraft und weiß nicht so recht, wohin.

Dessen ist sich auch Daniel Grieder bewusst. „Wir wollen die Marke jünger und vor allem relevanter machen“, sagte er bei seiner Präsentation als neuer CEO. Der Schweizer Manager ist seit Juni bei dem Traditionslabel Einsatz und soll die Rekordsumme von elf Millionen Euro pro Jahr für seinen Dienst erhalten, um Boss und die vielen Sparten wie Boss Orange bis Hugo wieder hip zu machen.