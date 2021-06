Nachhaltige Mode als Thema

Die Kollektion der Musikerin besteht laut Online-Shop "About You" zu einem hohen Teil aus nachhaltigen Materialien wie Bio-Baumwolle oder Leinen. "Nachhaltige Mode ist ein riesengroßes Thema, aber auch sehr komplex und teilweise undurchsichtig. Ich finde es schwer, es zu hundert Prozent im Alltag umzusetzen. Mir persönlich gelingt das definitiv nicht", erklärte die ESC-Gewinnerin von 2010. Aber es sei wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und Schritte in die richtige Richtung zu gehen.

Nicht immer schick

Meyer-Landrut, die im Musikvideo zu ihrem aktuellen Song "Strip" Teile der Kollektion vorführt, hat es während der Corona-Krise auch genossen, sich nicht für Galas oder Fernsehauftritte schickmachen zu müssen. "Ich habe trotzdem jede Möglichkeit genutzt, mich in Schale zu schmeißen, zum Beispiel an Weihnachten. Wenn man sich ganz viel Mühe beim Kochen gegeben hat, kann man sich ja auch mal was Schönes anziehen."