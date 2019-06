Rihannas neues Fashion-Label: Stars zwischen Musik und Mode

Virgil Abloh und Rihanna in der aktuellen Sommerkollektion von Abloh für Louis Vuitton

Virgil Abloh X Louis Vuitton X Off-White

Wirklich erfolgreich als Mode-Designer ist aber auch DJ Virgil Abloh. Der umtriebige Musiker designt für Louis Vuitton die Herrenkollektion. Louis Vuittons Herren Modeschmuck-Kollektion designed by Vigil Abloh, ist zudem ein Tribut an die Hip-Hop und Skater Kultur. Abloh designte schon erfolgreich für Nike und gestaltete sogar eine Prototypen-Möbelserie für Ikea, die aber nicht produziert wurde. Er betreibt sein eigenes Hollywood-Label Off-White und hat zudem als Künstler eine Karriere vor sich. Denn aktuell ist sein Schaffen in der Ausstellung "Virgil Abloh: Figures of Speech," im Chicagoer Museum of Modern Art bis 22. September zu sehen, in der seine Design-Entwürfe zu Musik, Möbel und Mode gezeigt werden.