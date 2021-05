Spenden für No-Names

Daneben hatte die ehemalige Mrs. Amazon reichlich Geld für eine Vielzahl von wohltätigen Organisationen und Bildungseinrichtungen über, die nie auf dem Radar einer prominenten Charity-Gala erscheinen.

Jeff Bezos, ihr Ex, hingegen kaufte sich in derselben Zeit einige Villen in Beverly Hills, investierte in einen Komplex mit mehreren Appartements am Central Park South in Manhattan und hatte noch ein paar Millionen für ein 300.000-Hektar-Grundstück in Texas über. Allesamt Immobilien als Ego-Booster und Prestige-Objekte.

Boys und ihre toys

Man braucht nicht Psychologie studiert zu haben, um zu merken: Je wohlhabender die boys (Burschen), desto größer ihre toys (Spielzeuge).

Larry Ellison, mit 93 Milliarden US-Dollar auf der hohen Kante, die Nummer sieben der Superreichen, ist ein Paradebeispiel dafür. Der Gründer des Softwareriesen Oracle ist nicht nur eine treibende Kraft hinter dem Wettstreit um die längste Yacht, die in den vergangenen Jahren die Medien auf Trab hielt. Der vierfach geschiedene Multimilliardär und Besitzer einer eigenen Hawaii-Insel ist auch der Motor hinter dem aktuellen Lieblingssportbewerb der Superreichen, dem American’s Cup.