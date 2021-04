China ist das real existierende Paradies für Milliardäre

Wie in der Erhebung von Julius Bär, fällt auch in der Milliardärsliste von Forbes die starke Zunahme in China auf. In Peking, Shenzhen, Schanghai und Hangzhou stieg die Anzahl der Superreichen im vergangenen

Jahr zusammengezählt um 96 Personen. In den übrigen sechs Städten in den Top Ten gab es hingegen nur 53 neue Milliardäre. Die Corona-Krise hat den Vermögen der Reichsten übrigens nicht geschadet. Laut Forbes sind 86 Prozent von ihnen wohlhabender als vor einem Jahr. Zusammen besitzen sie 13,1 Billionen US-Dollar.