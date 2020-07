Zu früh geprotzt? Kardashian laut "Forbes" doch keine Milliardärin

Hat Kanye West da etwa zu früh mit dem Reichtum seiner Ehefrau Kim angegeben? Auf Twitter hatte der Rapper erst am Dienstag ein Bild, das er mit einer Hommage an seine Gattin versah: “Ich bin so stolz auf meine wunderschöne Frau Kim Kardashian, weil sie jetzt offiziell Milliardärin ist. Du hast die wildesten Stürme überstanden und Gott scheint auf dich und unsere Familie.”

"Forbes" widerspricht Kanye West

Fans fanden das prahlerische Gehabe ohnehin schon peinlich. "Kim, Menschen sterben", hatte ein Followe zum Beispiel geschrieben. "Verteile deinen Reichtum. Niemand braucht eine Milliarde."

Jetzt wird es noch ein bisserl peinlicher: Laut Forbes ist Kim Kardashian offiziell keine Milliardärin, sondern “nur” Multimillionärin. Ihr Vermögen soll rund 900 Millionen Dollar (ca. 800 Millionen Euro) betragen. Knapp daneben ist aber auch vorbei.