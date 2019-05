Million-Dollar Men: Das Leben der Rekordkünstler Koons und Hockney

Hockney entthront Koons, der Hockney entthront. So könnte man die Geschehnisse der vergangenen Jahre zusammenfassen. 2013 versteigerte das Auktionshaus Christie's Jeff Koons' "Ballon Dog (Orange)" für 52, 1 Millionen Euro an einen unbekannten Bieter. Im November 2018 holte sich David Hockney den Titel "Teuerster lebender Künstler" als in New York sein Bild "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" für 80,5 Millionen Euro verkauft wurde. Nun hat Koons indirekt mit seinem silbernen Hasen das Zepter erneut an sich gerissen. "Rabbit" erzielte bei der Versteigerung in New York nun 81,2 Millionen Euro.

Auch, wenn die Künstler nur einen Bruchteil der Versteigerungssumme erhalten, wie der deutsche Maler Gerhard Richter einmal erzählte, am Hungertuch muss aber wohl keiner der Herren nagen. Wer sind die beiden Männer, die sich seit Jahren um das teuerste Kunstwerk duellieren?