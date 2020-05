Marktgeschichten, Folge 12: Von der Stange

Spargel wie im Veneto

„Ich backe gerade so gerne Brot, dann habe ich die besten Brösel für meinen Spargel, mit gehackten Haselnüssen und Petersil ein Gedicht!“, erzählt mir die Freundin, die so gerne kocht. „Bei mir muss es schnell gehen, mein Spargel kommt in Folie ins Rohr, dazu ein wenig Zitronenverbene, herrlich“, meint die Praktische.

„Und ich esse ihn gerne lauwarm und schön bissfest, mit harten Eiern, Speck und Gänseblümchenkapern, die habe ich gestern eingelegt“, sagt die Kräuterfreundin. „Morgen kochen wir den Spargel wie im Veneto, mit cremigen Eiern, Olivenöl und Parmesan“, schwärmt mir der Liebste beim Nachtmahl vor. „Und nächsten Frühling lassen wir uns die Sonne gleich in Italien auf die Nasenspitze scheinen!“, antworte ich, aber das ist eine andere Geschichte.

Pasta agli asparagi

Das Freizeit-Rezept für Mai

Zutaten:

400 g Pasta

400 g grüner Spargel, geputzt und in kleinfingerdicke Ringe geschnitten, die Spitzen länger lassen und der Länge nach halbieren

2 TL Salz

2 TL Zucker

2 EL Butter

4 Dotter, mit

4 EL Schlagobers vermischt

4 Handvoll

frisch geriebener Parmesan

1 Handvoll Petersil, geschnitten

Zubereitung

1) 1 l Wasser mit dem Salz und dem Zucker vermengen, aufkochen und die Spargelstücke darin 2 Minuten zart kochen lassen, die letzten 30 Sekunden auch die Spitzen mitkochen. Dann herausnehmen und in Eiswasser abschrecken.

2) 5 l Wasser aufkochen, gut salzen (unbedingt kosten, muss richtig salzig schmecken!).

Die Pasta in dem Wasser al dente kochen, dann 1/4 l Pastawasser abschöpfen und die Pasta abseihen. Wieder in den Topf zurückgeben, auf die heiße Platte stellen und mit dem Spargel, der Butter, 2 Handvoll Parmesan und ein wenig von dem Pastawasser verrühren.

3) Wenn die Pasta cremig erscheint, die Hitze reduzieren, die Dotter-Schlagobersmischung und wieder ein wenig vom Pastawasser unterrühren und nun solange rühren, bis die Dotter cremig werden (evtl. von der Herdplatte ziehen, damit keine Eierspeis entsteht). Dann mit dem Petersil und dem restlichen Parmesan bestreuen.