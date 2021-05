Ungefähr gleichzeitig mit dir hat auch Li Edelkoort, die ja zu den wichtigsten Trendcasterinnen der Welt zählt, eine Uhr für Rado entworfen. Hat dich das ein bisschen gestresst?

Nein, ganz im Gegenteil. Ich empfinde es als großes Kompliment, dass Rado mich im selben Umfeld sieht wie Li Edelkoort. Lis Uhr ist übrigens ganz weiß und aus Keramik, da sieht man die Zeit gar nicht.

Ich habe dich bereits vor Jahren gefragt, ob du vielleicht Bedenken hast wegen deiner vielen Kooperationen. Angst, dass das etwa zu inflationär sein könnte?

Nein, habe ich nicht. Mir würde es besonders in Zeiten von Corona sicher nicht so gut gehen, wenn ich nur auf Mode gesetzt hätte. Kooperationen liegen ja augenblicklich wirklich ganz stark im Trend, da hat mir mein Gefühl schon recht gegeben. Die Demokratisierung der Marke, das war für „Marina Hoermanseder“ die absolut richtige Entscheidung.

Wirst du mit der Mode weitermachen oder liegt die Mode gerade im Dornröschenschlaf?

Ja, vielleicht ein wenig. Aber wir schauen gerade über den großen Teich, es gibt Pläne mit Amerika, da will ich stärker mit Stylisten und der dortigen Modepresse zusammenarbeiten. Und im Herbst launche ich ein neues Label, „Hoermanseder“, die Highstreetmarke von Marina Hoermanseder, die günstiger, funktionaler und auch leichter tragbar sein wird.

So viele ehrgeizige Pläne. Jetzt bist du vor kurzer Zeit auch noch Mutter geworden, wie schaffst du das alles? Wie bringst du Muttersein und Karriere unter einen Hut?

Das geht nur, weil mein Lebenspartner da so unglaublich aktiv mithilft. Er hat zwar auch einen Fulltimejob, aber er teilt sich das so ein, dass er auch ein Fulltimevater ist.

Eure Tochter heißt Lotti Zoe Miami, wie seid ihr auf diesen Namen gekommen?

Lotti war mein Lieblingsname, Zoe war der Lieblingsname von Paul, und Miami deshalb, weil wir genau wissen, dass unser Baby in Miami gezeugt wurde.



Du hast gleich eine Woche nach der Geburt von Lotti als Jurorin bei „Germany’s Next Topmodel“ mitgemacht. Das hat dann in einem großen Shitstorm geendet, du wurdest auf Social Media unglaublich aggressiv angegriffen. Bereust du es, in der Heidi-Klum-Show mitgemacht zu haben?

Nein, überhaupt nicht. Würde ich heute genau so wieder machen. „Germany’s Next Topmodel“ bringt einfach unglaublich viel Publicity. Und ich würde auch wieder ganz gleich reagieren. Nämlich so, wie man sich das von einer Designerin erwartet. Es hat mir aber schon auch ein bisschen die Freude an Social Media genommen, das muss ich zugeben. Wer mir nicht folgen will, der soll bitteschön auf „Unfollow“ drücken.

Du kommst aus Wien, lebst und arbeitest aber seit Jahren in Berlin. Wenn du einen Stilvergleich zwischen den beiden Städten machen müsstest ..

.Ach Gott, wie vermisse ich den Samstagnachmittag in Wien! Dieses „Wir richten uns her, weil wir gehen jetzt in die Stadt“. Das gibt’s in Berlin überhaupt nicht, dort gilt: Je schlurfiger, desto cooler, je räudiger, desto zeitloser. Da bin ich schon Wienerin geblieben, ich zieh mich einfach gerne nett an, besonders zu bestimmten Anlässen. Das mache ich jetzt übrigens auch bei meiner Tochter, die wird auch schön angezogen.

Trägt Lotti Rosa?

Lotti trägt fast nur Rosa.

Gibt’s eine Farbe, die deiner Meinung nach jeder Frau passt?

Ein kräftiges Pfirsich.

Wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre und du dürftest dir als Kreativdirektorin ein Modehaus aussuchen, welches wär’s denn?

Früher hätte ich Alexander McQueen gesagt. Heute würde ich Moschino sagen. Aber auch Gucci.

Was sollte jede Frau im Kleiderschrank haben?

Einen perfekten stretchigen Bleistiftrock in Schwarz.

Wenn ich mit dir rede, habe ich immer das Gefühl, the sky is the limit. Was steht jetzt noch in den Sternen für 2021?

Jetzt freue ich mich einmal sehr über meine wunderbare Rado-Uhr. Wie gesagt, im Herbst wollen wir mit Hoermanseder durchstarten, unserer Zweitmarke. Ich arbeite auch gerade an der Unternehmenskleidung für eine ganz, ganz große deutsche Company. Und in Planung haben wir auch eine Kooperation mit einem österreichischen Kindermodelabel. Auf das freue ich mich ganz besonders. Es gibt also immer viel zu tun, wie wunderbar.

Liebe Marina, vielen Dank für deine Zeit und dieses Gespräch.